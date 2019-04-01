ЦИК подсчитал бюллетени в более чем 40 странах

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Так, по состоянию на 2:50 ЦИК обработала 57,42% протоколов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Президента Украины, с заграничных избирательных участков. В голосовании за рубежом приняло участие пока 14 614 граждан. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Так, по результатам обработки 100% голосов действующий Президент Украины Петр Порошенко набрал больше всего голосов в Австралии, Азербайджанской Республике, Алжирской Народной Демократической Республике, Египте, в государствах Израиль и Кувейт, в Ирландии, Иране и Бельгии.

Кроме того, Порошенко избрало большинство избирателей в Норвегии, Саудовской Аравии, Королевстве Таиланд, Литовской, Ливанской Республике, в Малайзии и Южноафриканской Республике, в Болгарии, Индии, Казахстане, на Кипре, в Республиках Корея, Македония и Сингапур.

По результатам обработки 100% протоколов побеждает Порошенко в Республиках Словения, Узбекистан, Хорватия, а также в Румынии и Вьетнаме, в Тунисской и Турецкой Республиках.

По результатам обработки 50% протоколов Порошенко возглавляет рейтинг в КНР, а также в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. По результатам обработки 66% протоколов он является лидером в Испании.

С другой стороны, кандидат в президенты Владимир Зеленский по результатам обработки 100% голосов набрал больше всего голосов в Грузии, Демократической Республике Конго, в Государстве Катар, в Иорданском Хашимитском Королевстве и в Киргизской республике, в Беларуси и Армении, Сербии и Словакии, а также в Туркменистане.

Выделяются на фоне других два избирательных участка в Молдове — там по результатам обработки 50% протоколов списки возглавляет Юрий Бойко.