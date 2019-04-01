ОПОРА: в Черкасской области привозят протоколы без подписей и печатей

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Черкассах на окружную избирательную комиссию №195 УИК массово привозят запечатанные пакеты с протоколами участковых избирательных комиссий без подписей членов УИК и печати комиссии. Об этом сообщает наблюдатель ОПОРЫ, передает УНН.

По информации ОПОРЫ, окружная избирательная комиссия отправляла такие участки на доработку. При этом наблюдатель зафиксировал, как некоторые участковые избирательные комиссии начали проставлять подписи прямо в помещении ОИК, что запрещено законодательством. На место были вызваны сотрудники полиции. После объяснений председателя ОИК заверила, что пакеты без соответствующих печатей и подписей будут отправляться на доработку.

По состоянию на 3:00 ночи 1 апреля, по информации наблюдателей, на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Также прибыли представители Службы безопасности Украины.

Подобную ситуацию представители ОПОРЫ зафиксировали и на ОИК № 197.

“В частности, по прибытии в окружную избирательную комиссию руководящий состав УИК № 710199 узнал от коллег, что пакет с протоколами голосования должен содержать печать и подписи членов УИК и наблюдателей. Чтобы не возвращаться назад, члены УИК доверили полицейскому, что их сопровождал, написать письмо с фамилиями членов и наблюдателей, полицейский, что он и сделал прямо на первом этаже окружной комиссии”, — говорится в сообщении организации.

Отметим, согласно части 7 статьи 79 Закона Украины “О выборах президента Украины” первый и второй экземпляры протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке, а при наличии — и соответствующие экземпляры протокола с пометкой “Уточненный” упаковываются. На пакете делается надпись “Протокол о подсчете голосов”, указываются номер территориального округа, номер избирательного участка, дата и время упаковки, ставятся подписи присутствующих членов участковой избирательной комиссии и печать комиссии. Третий экземпляр протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов избирателей на избирательном участке хранится у секретаря участковой избирательной комиссии, четвертый экземпляр указанного протокола безотлагательно вывешивается для всеобщего ознакомления в помещении участковой избирательной комиссии, а остальные по одному протоколу выдаются членам участковой избирательной комиссии.