На Житомирской области часть УИК отправилась на пересчет голосов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Житомирской области окружные избирательные комиссии отправили первые УИК на уточнение протоколов и пересчет бюллетеней. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ, пишет УНН.

"Один участок № 180198 Хорошевского района село Дашинка отправили на перерасчет, там есть неточности в цифрах в протоколе, а именно количество избирателей принявших участие в голосовании не соответствует общему количеству избирателей, получивших бюллетени. Пересчет будет проводиться на ОИК. После того, как примут документацию со всех участков, будут здесь в ОИК перечислять. Все члены комиссии за это проголосовали. Еще один участок № 180604 отправили на перерасчет. Есть участки, которые отправляют на уточнение", - рассказал наблюдатель ОПОРЫ.

В ОИК 67 (г. Чуднов) две комиссии отправили на уточнение протоколов УИК № 181007 и УИК № 180984.

Как сообщал УНН, представители ОПОРЫ в Черкасской области заявили, что на окружную избирательную комиссию № 195 УИК массово привозят запечатанные пакеты с протоколами участковых избирательных комиссий без подписей членов УИК и печати комиссии.