ЦИК обработала более 20% протоколов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4:00 обработала данные 20,94% протоколов, сообщает УНН.

20,94% протоколов показывает результаты голосования 3 050 685 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 29,97% (914 463 избирателей)

Петр Порошенко - 16,83% (513 531виборець)

Юлия Тимошенко - 13,33% (406 774виборцив).

Как сообщал УНН, по состоянию на 2:50 ЦИК обработала 57,42% протоколов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Президента Украины, с заграничных избирательных участков. В голосовании за рубежом приняло участие пока 14 614 граждан.