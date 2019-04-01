Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 04:54
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
В Финляндии на выборах президента Украины не смогло проголосовать около 10% избирателей
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
51930
Версия для печати

ЦИК обработала более 20% протоколов

ЦИК обработала более 20% протоколов

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4:00 обработала данные 20,94% протоколов, сообщает УНН.

20,94% протоколов показывает результаты голосования 3 050 685 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 29,97% (914 463 избирателей)

Петр Порошенко - 16,83% (513 531виборець)

Юлия Тимошенко - 13,33% (406 774виборцив).

Как сообщал УНН, по состоянию на 2:50 ЦИК обработала 57,42% протоколов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Президента Украины, с заграничных избирательных участков. В голосовании за рубежом приняло участие пока 14 614 граждан.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.