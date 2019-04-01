Объявлена окончательная явка избирателей

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%, передает УНН со ссылкой на последние данные Центральной избирательной комиссии.

Так, самая высокая явка во Львовской области области (68,88%). Самая низкая явка в Закарпатской области (46,99%). Явка в городе Киев составила 68,01%.

Информация основана на основе подсчетов явки на 199 округах из 199.

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