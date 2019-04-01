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Обработано 25% протоколов: распределение предпочтений по регионам

Обработано 25% протоколов: распределение предпочтений по регионам

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 4:45 обработала данные 25,01% протоколов, сообщает УНН.

25,01% протоколов показывает результаты голосования 3 795 184 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,03% (1 140 049 избирателей)

Петр Порошенко - 16,84% (639 434 избирателя)

Юлия Тимошенко - 13,28% (504 230 избирателей).

Владимир Зеленский лидирует во всех областях кроме Донецкой и Луганской областе (там первенство удерживает Юрий Бойко), а также кроме Львовской области, где на первом месте находится Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК
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