Комитет Госдумы РФ рекомендовал принять заявление о "непризнании выборов в Украине"

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о “непризнании итогов выборов президента Украины”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Об этом агентству в понедельник сообщил его глава Леонид Калашников, комментируя предварительные результаты голосования.

“На Совете Думы сегодня будем рассматривать заявление о непризнании выборов. Мы его одобрили на комитете, рекомендуем принять, дело за Советом”, — сказал Калашников.

Напоминаем, председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев не исключает непризнание результатов президентских выборов в Украине. Вместе с тем, парламентарий подчеркнул, что еще рано давать прогнозы на исход второго тура выборов президента в Украине, поскольку разрыв между вторым и третьим местами небольшой.