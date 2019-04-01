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ЦИК посчитала 92,7% голосов за рубежом

ЦИК посчитала 92,7% голосов за рубежом

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Так, по состоянию на 8:25 ЦИК обработала 92,7% протоколов избирателей, принявших участие в голосовании на выборах Президента Украины, с заграничных избирательных участков. В голосовании за рубежом приняло участие пока 41 022 граждан. Об этом говорится на сайте ЦИК, передает УНН.

"38.68% набрал Петр Порошенко, 25.81% - Владимир Зеленский, 10.16% - Анатолий Гриценко", - сообщили в ЦИК.

Стоит отметить, что пока до конца не посчитаны бюллетени в Итальянской Республике, в Канаде, в Польше, в США, в Чехии.

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Как повидомяв УНН, по итогам обработки 47,28% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента проходят во второй тур Владимир Зеленский с 30,19% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,68%.

Источник: УНН
Теги: выборы, МИД, ЦИК, Украина
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