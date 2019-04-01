Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 10:58
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Выборы президента 2019: результаты обработки протоколов
Эксклюзивные новости УНН
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Два корабля НАТО вошли в порт Одессы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10980
Версия для печати

В Полтавской области избили полицейского, охранявшего участок

В Полтавской области избили полицейского, охранявшего участок

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В городе Лубны Полтавской области неизвестные избили полицейского, охранявшего избирательный участок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В ночь после выборов, по всей Украине произошло несколько резонансных событий. Так, в городе Лубны Полтавской области, полицейскому Лубенского ОП неизвестные нанесли телесные повреждения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области. Последний госпитализирован в неврологическое отделение Лубенской КЦМЛ. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 345 ч. 2 УК Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В КИУ назвали наиболее грубые правонарушения в день выборов

Кроме того, в Тячевском районе Закарпатской области автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП, в него въехал пьяный водитель. В результате аварии, председатель комиссии получила телесные повреждения и доставлен в больницу. Бюллетени в ОИК, на другом транспортном средстве, были доставлены в сопровождении полицейского и членов комиссии.

В селе Панфилы Киевской области неизвестный проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские и доставили домой. Дома мужчина совершил ссору с женой, которая, в свою очередь, позвонила знакомому, чтобы тот помог успокоить мужа. Товарищем жены оказался член избирательной комиссии. Он пришел по просьбе женщины, но получил два ножевых ранения в область верхнего плечевого бедра. Сейчас мужчина находится в больнице. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство).

В Житомирской области в ходе спора, член избирательной комиссии применил физическую силу против полицейского.

Напомним, всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, было зарегистрировано в Днепропетровской области - 282 сообщений.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, Полтава и Полтавская область, Киевская область, Житомир и Житомирская область, драка, Ужгород и Закарпатье
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.