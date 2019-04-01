В Полтавской области избили полицейского, охранявшего участок

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В городе Лубны Полтавской области неизвестные избили полицейского, охранявшего избирательный участок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

"В ночь после выборов, по всей Украине произошло несколько резонансных событий. Так, в городе Лубны Полтавской области, полицейскому Лубенского ОП неизвестные нанесли телесные повреждения. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области. Последний госпитализирован в неврологическое отделение Лубенской КЦМЛ. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 345 ч. 2 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в Тячевском районе Закарпатской области автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП, в него въехал пьяный водитель. В результате аварии, председатель комиссии получила телесные повреждения и доставлен в больницу. Бюллетени в ОИК, на другом транспортном средстве, были доставлены в сопровождении полицейского и членов комиссии.

В селе Панфилы Киевской области неизвестный проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские и доставили домой. Дома мужчина совершил ссору с женой, которая, в свою очередь, позвонила знакомому, чтобы тот помог успокоить мужа. Товарищем жены оказался член избирательной комиссии. Он пришел по просьбе женщины, но получил два ножевых ранения в область верхнего плечевого бедра. Сейчас мужчина находится в больнице. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 296 (хулиганство).

В Житомирской области в ходе спора, член избирательной комиссии применил физическую силу против полицейского.

Напомним, всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, было зарегистрировано в Днепропетровской области - 282 сообщений.