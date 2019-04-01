Явка избирателей в Чикаго составила лишь 16,4%

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Голосование в Чикаго на зарубежном избирательном участке # 900092 завершилось. Об этом сообщили УНН в Генеральном консульстве Украины в Чикаго.

"Голосование в Чикаго на зарубежном избирательном участке # 900092 завершилось. Проголосовало 891 граждан Украины. Явка составляет 16,4%. Спасибо участковой избирательной комиссии и наблюдателям за слаженную работу", - сообщили в пресс-службе.

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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.



Как сообщал УНН, по итогам обработки 56,18% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,27% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,52% .