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Ночь после выборов в ЦИК прошла без системных нарушений

Ночь после выборов в ЦИК прошла без системных нарушений

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Ночь после выборов для Центральной избирательной комиссии прошла без системных нарушений. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Ночь прошла без системных нарушений, и мы можем говорить, что мы завершили должным образом, в соответствии с законодательством, в рамках того, что мы должны были сделать, и мы уже видим первые результаты, которые являются предварительными", - отметила глава ЦИК.

По ее словам, окончательно данные будут анализироваться комиссией после поступления письменных данных.

При этом она отметила, что кибербезопасность также отработала должным образом в течение избирательного периода.

Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина
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