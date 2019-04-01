Ночь после выборов в ЦИК прошла без системных нарушений

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Ночь после выборов для Центральной избирательной комиссии прошла без системных нарушений. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Ночь прошла без системных нарушений, и мы можем говорить, что мы завершили должным образом, в соответствии с законодательством, в рамках того, что мы должны были сделать, и мы уже видим первые результаты, которые являются предварительными", - отметила глава ЦИК.



По ее словам, окончательно данные будут анализироваться комиссией после поступления письменных данных.



При этом она отметила, что кибербезопасность также отработала должным образом в течение избирательного периода.



Напомним, окончательные данные активности избирателей во время голосования на выборах президента Украины составляют 63,52%.