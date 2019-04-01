Обработано более 60% протоколов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:19 обработала 61,15% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта, сообщает УНН.

61,15% обработанных протоколов являются результатами голосования 11 018 091 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30,38% (3 347 973 избирателей);

Петр Порошенко - 16,38% (1 805 110 избирателей);

Юлия Тимошенко - 13,08% (1 441 251 избирателей).

Юрий Бойко заручился поддержкой 11,58% избирателей, Анатолий Гриценко - 7,06%, Игорь Смешко - 5,92%, Олег Ляшко - 5,12%, Александр Вилкул - 4,29%, Руслан Кошулинский - 1,66%.

Признано недействительными 1,18% избирательных бюллетеней.

Голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта. Для победы на выборах кандидат должен получить 50% плюс один голос избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не наберет такого количества голосов, будет проведено повторное голосование, так называемый второй тур, ориентировочно 21 апреля.