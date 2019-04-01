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В ЦИК заверили, что в ООС голосовали без давления и злоупотреблений власти

В ЦИК заверили, что в ООС голосовали без давления и злоупотреблений власти

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил голосовали без применения давления и применения административного ресурса. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Все участки, которые находятся в зоне разграничения и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих Объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в абсолютном большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет", - отметил Радченко.

По его словам, также не подтвердились опасения относительно применения админресурса и давления на военнослужащих во время голосования.

"Есть два абсолютных лидера - так же, как и по всей Украине, поэтому все рассказы о админресурсе, возможное давление на военнослужащих, безосновательны", - подчеркнул он.

Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о порядке голосования военнослужащих на выборах президента Украины.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Украина, ООС
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