В ЦИК заверили, что в ООС голосовали без давления и злоупотреблений власти

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В зоне проведения операции Объединенных сил голосовали без применения давления и применения административного ресурса. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Все участки, которые находятся в зоне разграничения и специальные участки, которые были организованы для военнослужащих Объединенных сил, уже проголосовали, подсчет голосов осуществлен, и в абсолютном большинстве случаев результаты переданы. Ничего экстраординарного на этих участках нет", - отметил Радченко.



По его словам, также не подтвердились опасения относительно применения админресурса и давления на военнослужащих во время голосования.



"Есть два абсолютных лидера - так же, как и по всей Украине, поэтому все рассказы о админресурсе, возможное давление на военнослужащих, безосновательны", - подчеркнул он.



Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины рассказал о порядке голосования военнослужащих на выборах президента Украины.