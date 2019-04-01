В ЦИК официально объявили о проведении второго тура

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Во время выборов президента Украины будет проведен второй тур выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает УНН.

"Я подчеркиваю, что будет второй тур. Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача - временной промежуток между окончательным подведением итогов и предназначенным уже на 21 апреля вторым туром очень и очень короткий", - отметила Слипачук.



По ее словам, в настоящее время ЦИК получила от участковых комиссий 60% протоколов голосования.

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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.



Как сообщал УНН, по итогам обработки 56,18% протоколов по Украине по результатам голосования на выборах президента лидируют Владимир Зеленский с 30,27% голосов избирателей и действующий глава государства Петр Порошенко с 16,52% .