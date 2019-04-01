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Бундестаг не выявил нарушений на выборах президента Украины

Бундестаг не выявил нарушений на выборах президента Украины

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина, после голосования на выборах в первом туре, стоит перед выбором между переменами и продолжением нынешнего политического курса. Об этом, 31 марта, депутат бундестага ФРГ, член Христианско-демократического Союза Матерн фон Маршал заявил в интервью медиакомпании Deutsche Welle, передает УНН.

“Украина, где завершилось голосование на выборах главы государства в первом туре, стоит перед выбором между переменами и продолжением нынешнего политического курса. Внешнеполитические проблемы — в частности, конфликт в Донбассе и эскалация напряженности в Азовском море — “приводят многих людей к вопросу — голосовать ли за изменение или за продолжение”, — отметил депутат.

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Депутат заявил, в Перемышлянском районе Львовской области, где депутат бундестага присутствовал в качестве наблюдателя от Совета Европы, проходило без нарушений. Он также добавил, что предварительная оценка от всех наблюдателей, в том числе от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, будет представлена позднее.

Первые результаты ЦИК Украины подтверждают данные Национального экзитпола, согласно которому во втором туре за пост президента будут бороться Владимир Зеленский, а также действующий глава государства Петр Порошенко.

По мнению фон Маршала, Зеленский хочет продемонстрировать, что “только с ним возможен совершенно новый политический путь”. При этом он тоже вращается в правящих кругах, а “не с неба упал”, заметил депутат бундестага.

Напомним, избирательная комиссия в Берлине завершила подсчет голосов. 

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Германия, Бундестаг ФРГ, политика
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