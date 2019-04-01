Центризбирком поможет ОИК с протоколами, чтобы успеть на второй тур

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Члены Центральной избирательной комиссии будут помогать окружным избирательным комиссиям быстрее обрабатывать протоколы участковых избирательных комиссий относительно голосования на выборах президента Украины, первый тур которых состоялся 31 марта, для того, чтобы успеть на второй тур президентских выборов. Во время выборов президента Украины будет проведен второй тур выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Временной промежуток между окончательным подведением итогов и подписанием ЦИК протокола и назначенным уже на 21 апреля голосованием по второму туру очень и очень короткий, поэтому мы будем сотрудничать с окружными избирательными комиссиями для того, чтобы помочь им как можно быстрее обработать протоколы участковых избирательных комиссий, составить свой и приехать сюда", - отметила Слипачук.

По ее словам, информация о поступлении первых протоколов из УИК будет сразу появляться на сайте комиссии.

Напомним, в ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов президента Украины.

Голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта. ЦИК обработала уже 61,15% протоколов.