Регистрация | Вход |
USD: 27,21 -0,0397  EUR: 30,57 0,0017 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 апреля 2019 12:30
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Выборы президента 2019: результаты обработки протоколов
Эксклюзивные новости УНН
Два корабля НАТО уже прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО уже прибыли в порт Одессы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5400
Версия для печати

Центризбирком поможет ОИК с протоколами, чтобы успеть на второй тур

Центризбирком поможет ОИК с протоколами, чтобы успеть на второй тур

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Члены Центральной избирательной комиссии будут помогать окружным избирательным комиссиям быстрее обрабатывать протоколы участковых избирательных комиссий относительно голосования на выборах президента Украины, первый тур которых состоялся 31 марта, для того, чтобы успеть на второй тур президентских выборов. Во время выборов президента Украины будет проведен второй тур выборов. Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук во время брифинга в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Временной промежуток между окончательным подведением итогов и подписанием ЦИК протокола и назначенным уже на 21 апреля голосованием по второму туру очень и очень короткий, поэтому мы будем сотрудничать с окружными избирательными комиссиями для того, чтобы помочь им как можно быстрее обработать протоколы участковых избирательных комиссий, составить свой и приехать сюда", - отметила Слипачук.

По ее словам, информация о поступлении первых протоколов из УИК будет сразу появляться на сайте комиссии.

Напомним, в ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов президента Украины.

Голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта. ЦИК обработала уже 61,15% протоколов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЦИК, Президент
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.