В день выборов из-за нарушений к омбудсмену обратились более 450 граждан

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В день выборов, 31 марта, из-за нарушения избирательного права обратились более 450 граждан. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.

"В частности, 31 марта мы получили 455 обращений. Из них 386 поступило на нашу горячую линию. Электронные - 69. К представителям обратилось 87 заявителей", - написала Денисова.

Всего, по состоянию на 19:00, поступило 702 обращения о нарушении избирательных прав: по телефону - 475 и 184 электронных.

Самой распространенной проблемой, по словам Денисовой, является невключение граждан в списки избирателей и неточности в этих списках.

Кроме того, актуальным остается вопрос реализации избирательного права гражданами, которые по состоянию здоровья не могут прибыть в участок - для голосования на дому им необходима медицинская справка, которая подается с заявлением в участковую комиссию.

Также, мониторинговые группы в день выборов столкнулись с несвоевременным открытием избирательных участков (после 8:00). По этому вопросу на горячую телефонную линию поступило 15 сообщений и 11 от представителей омбудсмена в областях.

Как сообщал УНН, за неделю поступило около тысячи обращений о нарушении прав избирателей.