Кличко задекларировал 9 велосипедов и белый рояль

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко задекларировал за прошлый год доход в размере до 360 тыс. грн от заработной платы, а также 9 велосипедов. Такие данные он отметил в своей ежегодной декларации за 2018, передает УНН.

Согласно данным декларации, за прошлый год мэр заработал 367,5 тыс. грн (примерно по 30 тыс. грн в месяц) и получил роялти в 20,5 тыс. грн. При этом он имеет на счету в "Укрсиббанка" чуть больше 1000 евро, 6 тыс. грн и 1265 долларов, 28 тыс. долларов и 116 тыс. грн - в "Банк Кредит Днепр", а также 15,4 тыс. долларов, 27 4 тыс. евро - наличными.

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В то же время глава КГГА течение года потратил на рекламные ролики почти 2 млн грн.

Кроме того, семья столичного мэра владеет квартирой в Киеве площадью 251,8 квадратных метров, а также жилым домом в Лютеже Киевской области - площадь 785,5 квадратных метров. Также глава КГГА задекларировал 1 антикварное изделие, 10 часов - 3 из которых принадлежат жене, белый рояль, а также 4 ювелирные изделия.

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Также у семьи есть автомобили Toyota Sequoia 2014 выпуска и Land Rover 2013 года, на которых ездит жена, мотоцикл Fine Custom, прицеп-платформа и 9 велосипедов, которые принадлежат самому мэру.