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В Тернопольской области пьяные мужчины перепутали избирательную комиссию с дискотекой

В Тернопольской области пьяные мужчины перепутали избирательную комиссию с дискотекой

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Вчера, 31 марта, в Тернопольсокй области в селе Оленевка, двое пьяных мужчин пытались попасть на избирательный участок, который находился в помещении местного клуба. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

"Двое парней, 1985 и 1987 года рождения, в день выборов распивали спиртные напитки. А около 23:30 решили пойти в клуб на танцы. Подойдя к помещению, они увидели внутри свет, но дверь оказалась закрытой. Мужчины стучали, чтобы их пустили на дискотеку, а когда к ним никто не вышел, ребята разбили рукой окно и убежали", - говорится в сообщении.

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Полиция задержала хулиганов и выяснила, что ребята решили, что после закрытия избирательного участка в клубе должны быть танцы. Поэтому и так настойчиво врывались внутрь.

По предварительной информации, в крови каждого оказалось более двух промилле алкоголя.

Данный факт внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Мужчин привлекли к административной ответственности по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство.

Напомним, ночь после выборов для Центральной избирательной комиссии прошла без системных нарушений.

Источник: УНН
Теги: выборы, полиция, Тернополь и Тернопольская область, хулиганство
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