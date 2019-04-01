Омелян в прошлом году заработал более миллиона гривен

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В течение прошлого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заработал более 1 млн грн в результате получения зарплаты и сдачи в аренду имущества. Об этом свидетельствуют данные, полученные с его декларации за 2018, передает УНН.

Согласно данным декларации, в течение прошлого года министр заработал на должности 735, 2 тыс. грн, а также около 270 тыс. грн от предоставления в аренду имущества.

Наличными Омелян держит 90 тыс. долларов и 25 тыс. евро, тогда как на счету в "Ощадбанке" у него около 130 тыс. грн.

Кроме того, в собственности семьи Омеляна - три квартиры в Киеве площадью 61, 81 и 49 квадратных метров, земельный участок в Львовской и четыре - в Киевской областях, 4 дома в Киевской области, гараж во Львове, офис в Киеве.

Также у семьи два автомобиля - BMW X5 2015 выпуска и FORD FUSION COMFORT 2008 года.

Напомним, в Соломенский районный суд города Киева 22 февраля направлено обвинительное заключение в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которому инкриминируется незаконное обогащение и декларирования недостоверной информации.

Однако уже 28 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла все 65 производств по признанной неконституционной статье о незаконном обогащении.