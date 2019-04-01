Выборы 2019: в Винницкой области зарегистрировали 86 нарушений

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 часов 1 апреля полицией Винницкой зарегистрировано 86 сообщений о событиях, связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства в день голосования. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"За прошедшие сутки в полицию поступило 86 сообщений граждан о возможных нарушениях избирательного законодательства. Из них 4 - незаконная агитация, 14 - отсутствие в списках избирателей, 1 - потеря печати на участке в Калиновском районе, 8 - фотографирование бюллетеней, 3 - вынос бюллетеней, 4 - наличие в списках избирателей лиц, которые умерли, 50 - другие", - говорится в сообщении.

Сведения о сообщениях внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, по ним проводятся проверки.

Отмечается, что сообщение о подкупе избирателей в Погребищенском и Жмеринском районах - не подтвердились.

За 5 фактам начаты уголовные производства. 2 из них - по фактам фотографирования бюллетеней - ч.1 ст. 159 УК Украины (нарушение тайны голосования), 2 - по факту выноса бюллетеня для голосования в Винницком районе - по ч.1 ст. 158-1 УК Украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) и 1 - за попытку выноса избирательного бюллетеня - по ст.15 ч.1 ст. 158-1 УК Украины (покушение на незаконное использование избирательного бюллетеня).

Напомним, всего сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, было зарегистрировано в Днепропетровской области - 282 сообщений.