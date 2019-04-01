Генпрокурор получил 1,7 млн грн зарплаты, а жена держит 2,4 млн долл. наличными

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 1,7 млн грн зарплаты, а его жена Ирина Луценко задекларировала 2,4 млн долларов наличными. Об этом свидетельствуют данные, полученные с его декларации за 2018, передает УНН.

Согласно декларации, заработная зарплата Генерального прокурора в прошлом году составила 1,78 млн грн, еще 24,8 тыс. грн глава ГПУ получил от отчуждения движимого имущества. Его жена, народный депутат (БПП), представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко в прошлом году получила 447,7 тыс. грн зарплаты, еще 90 тыс. грн - компенсации за проезд, а также 422,8 тыс. грн компенсации на ведение депутатской деятельности. Кроме того, Ирина Луценко получила 1,3 млн грн дохода от предоставления имущества в аренду, а также более 85 тыс. грн компенсации от ООН за оплату авиабилетов и проживание.

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Кроме того, на счету у Генпрокурора в "Государственном экспортно-импортном банке" - 828 тыс. грн, около 3 тыс. евро, почти 11 тыс. долларов и еще 30 тыс. грн чиновник держит в наличных деньгах. Еще 133,8 тыс. грн и 1,2 тыс. евро держит в том же банке жена Генпрокурора, в "Столичном" банка у нее на счету 1,6 млн грн. Наличными Ирина Луценко держит 40 тыс. грн, 50 тыс. евро, 2,45 млн долларов.

В прошлом году семья Генпрокурора потратила более 730 тыс. грн на туристические путешествия и активно занималась благотворительностью.

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Согласно декларации, почти 600 тыс. грн семья потратила на изготовление памятников Героям ЗУНР и УГА и Анне Ярославне, в поддержку Одесского художественного музея, помощь раненым бойцам и силам ООС, а также на организацию мероприятия Книга года. За размещение телевизионного отчета о результатах деятельности ГПУ Генпрокурор выложил 253423 грн.

В собственности семьи 3 автомобиля (один из них - в угоне), еще один, служебный, Юрию Луценко предоставили в ГПУ. Относительно недвижимости - у семьи есть квартира площадью 181 квадратный метр в Киеве, нежилое помещение в столице, жилой дом с земельным участком в Дубно Ровенской области. Еще одной квартирой в Киеве, а также тремя участками с домами и гаражами в Киевской области семья пользуется на безвозмездной основе.