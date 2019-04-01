Лукашенко заверил посла ОБСЕ в готовности делать больше для мира в Украине

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Беларусь подтверждает готовность прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартином Сайдиком, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

"Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет. Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил", - заявил Лукашенко во время встречи в понедельник, 1 апреля.

Президент Беларуси отметил, что постоянно следит за событиями и ходом переговорного процесса на минской площадке.

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"Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет. Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине... Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна", - добавил Лукашенко.

Сайдик в свою очередь выразил благодарность белорусской стороне за многолетнюю поддержку и содействие. Вместе с тем, он выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт.

Напомним, Лукашенко ранее заявлял, что конфликт на Донбассе должны решить славянские народы, а не США или ЕС.