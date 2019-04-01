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Сайдик: конфликт на Донбассе продолжается уже слишком долго

Сайдик: конфликт на Донбассе продолжается уже слишком долго

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил сожаление по поводу того, что до сих пор не удалось урегулировать конфликт на востоке Украины. Об этом по итогам встречи посла ОБСЕ с президентом Беларуси Александром Лукашенко сообщили в пресс-службе главы белорусского государства, передает УНН.

"Минск как место встречи - именно то, что нам сейчас нужно. Ваше терпение и понимание мы очень ценим. Да, этот конфликт длится уже слишком долго. Слишком долго не только для людей, которые страдают от него", - сказал Сайдик.

При этом он выразил благодарность белорусской стороне за многолетнюю поддержку и содействие.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заверил Сайдика, что Беларусь готова прилагать дальнейшие усилия и поддерживать процесс мирного урегулирования в Украине.

Добавим, вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года. 14 апреля 2014 года и.о. Президента Украины Александр Турчинов ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению территориальной целостности Украины". Эти меры назвали антитеррористической операцией, которая продолжалась до 30 апреля 2018 года. Тогда же формат АТО изменили на операцию Объединенных сил.

Согласно законодательству, отдельные районы, города, поселки и села Донецкой и Луганской областей признаны временно оккупированными "до момента вывода всех незаконных вооруженных формирований, российских оккупационных войск, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины и восстановления полного контроля Украины за государственной границей Украины".

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Беларусь, Лукашенко
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