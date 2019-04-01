В КИУ назвали самые распространенные правонарушения в день выборов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Среди самых распространенных правонарушений 31 марта в день выборов Президента Украины наблюдатели от Комитета избирателей Украины зафиксировали: ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий и разглашение тайны голосования избирателей. Об этом сообщил директор КИУ Алексей Кошель во время брифинга относительно предыдущих выводов КИУ о выборах 2019 года, передает корреспондент УНН.

"Первое - это ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий, второе - это разглашение тайны голосования избирателей путем публикации соответствующих фотоматериалов фиксации заполненных бюллетеней, их публикациях в социальных сетях или публичное представление СМИ", - сказал Кошель, говоря о наиболее распространенных нарушениях во время выборов.

По его словам, среди типичных нарушений отмечали проведение агитации накануне выборов в так называемый день тишины и агитацию в день голосования. Также увеличились проблемы по сравнению с 2014 годом связанные со списком избирателей.

"Проблемой № 1 комиссия считает ошибки и нарушения законодательства со стороны членов участковых избирательных комиссий. И сейчас ключевая задача, чтобы количество этих нарушений, количество этих ошибок было существенно уменьшено во время проведения второго тура выборов", - подчеркнул Кошель.

По его словам, было зафиксировано три факта, когда члены участковых избирательных комиссий принимали решение, чтобы ставить отметку "выбыл" напротив кандидата на пост Президента Украины Александра Мороза.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 апреля полицией Винницкой области зарегистрировано 86 сообщений о событиях, связанных с возможными нарушениями избирательного законодательства в день голосования.