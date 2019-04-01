Парубий живет в гостинице и имеет полмиллиона гривен наличными

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в течение прошлого года получил почти 900 тыс. грн и все еще продолжает жить в гостиничном номере в Киеве. Такие данные он навел в своей декларации за 2018, передает УНН.

Согласно документу, спикер прошлого года задекларировал 498,3 тыс. грн заработной платы, 84,4 тыс. грн страховых выплат, 296,4 тыс. грн от отчуждения движимого имущества. В наличности Парубий держит 550 тыс. грн и 42,2 тыс. долларов.

В собственности семьи есть две квартиры во Львове площадью 21 и 92,1 кв. м, земельный участок с домом в 32 квадратных метра.

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Кроме того, спикер ВР пользуется номером в 50 квадратных метров в гостинице "Киев". В собственности семьи есть автомобиль Peugeot 508 2014 года, который зарегистрирован на жену главы парламента.

Напомним, Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении должностных лиц аппарата Верховной Рады за неправомерное выделение народным депутатам компенсации на жилье.