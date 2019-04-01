Главы МИД НАТО обсудят укрепление возможностей в Черном море

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Главы МИД стран НАТО на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля обсудят укрепление оборонительных возможностей в Черном море, основное внимание будет уделено российской агрессии в отношении Украины. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, передает УНН со ссылкой на LRT.

"Во время встречи мы обсудим, что мы можем сделать для укрепления оборонительных возможностей Альянса в Черном море. Напряженность здесь заключается в российской агрессии в отношении Украины, милитаризации Крымского полуострова, захвате моряков. Этого нельзя терпеть", - сказала посол.

Она напомнила, что НАТО продолжает требовать, чтобы Россия освободила украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

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"Мы будем укреплять наши возможности в Черном море - мы хотим усилить мониторинг и разведку, разместить здесь больше кораблей. Против российских чиновников, причастных к инциденту в Керченском проливе, уже применили санкций", - подчеркнула Хатчинсон.

Она добавила, что НАТО хорошо осведомлено о прогрессе, достигнутом Украиной и Грузией относительно стремлений получить членство в Альянсе, и пообещала и в дальнейшем поддерживать стремление этих стран к евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО увеличило присутствие в регионе Черного моря после наращивания в этом районе военной мощи России.