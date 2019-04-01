Маркарова задекларировала почти 6 млн гривен дохода

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова задекларировала за 2018 доход в 5,878 миллиона гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Единого государственного реестра деклараций.

Согласно данным Реестра, министр финансов получила 632 258 гривен заработной платы по основному месту работы, 221441 гривна процентов в "Аккордбанк" и 44769 гривен процентов в "Ощадбанке".



Стоит отметить, что в прошлом году Маркарова получила 1789563 гривен дохода от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав и 3187744 гривен дохода от отчуждения недвижимого имущества.



Кроме этого, министр финансов имеет депозиты на банковских счетах: в "Ощадбанке" - 6798 гривен, в "Аккордбанк" - 6186562 гривен и в ПриватБанке - 109006 гривен.



Как сообщал УНН, генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 1700000 гривен зарплаты, а его жена Ирина Луценко задекларировала 2400000 долларов наличными.