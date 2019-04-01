Разрыв между Зеленским и Порошенко превысил 2 млн голосов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. По результатам промежуточного подсчета результатов выборов 2019 состоянию на 14:20 разрыв между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко превысил 2 млн голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

Сейчас разрыв составляет 2092275 на пользу Владимира Зеленского.

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Ранее, в МИД показали, как украинцы голосуют в Берлине.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 13:22 обработала 75,72% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.



Кроме того стало известно, что во время выборов президента Украины будет проведен второй тур выборов.



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