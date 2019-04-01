Выборы президента-2019 прошли демократично и прозрачно — Павелко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Выборы президента Украины 31 марта стали самыми демократическими и открытыми. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщил народный депутат Украины, руководитель Днепропетровской областной организации БПП “Солидарность” Андрей Павелко, передает УНН.

“Мы можем заявить, что проведенные выборы самые демократические и открытые за всю 28-летнюю историю независимой Украины”, — сказал он.

Об открытости выборов 2019 года говорят три показателя, продолжил Павелко.

“Первое, что об этом говорит — зарегистрированное количество кандидатов, второе — возможность кандидатов вести политическую агитацию во всех СМИ, без влияния админресурса, без ограничений конституционных и избирательных. Еще один показатель — рекордная высокая явка избирателей в Днепропетровской области и Днепре. Эти выборы показывают наименьшее количество нарушений на избирательных участках. Технологии по срыву тех или иных избирательных участков не срабатывают в нашей стране”, — заявил он.

Павелко также добавил, что верит данным экзит-полов.

"Результаты экзит-полов, проведенных разными организациями, показывают одинаковую тенденцию. Нет сомнения в том, что эти цифры реальны. Все компании показали практически одинаковую итоговую картину по выборам Украины в 1-м туре",- подчеркнул он.

Напомним, как писал УНН, по словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, ночь после выборов в ЦИК прошла без системных нарушений.