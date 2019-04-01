Неплательщик алиментов Рыбалка раскошелился на 1,4 млн грн для Ляшко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В IV квартал 2018 года народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка профинансировал партию на 1,4 млн грн. Об этом свидетельствуют данные общественного движения "ЧЕСТНО", передает УНН.

"1,4 миллиона гривен партии дал нардеп, член фракции "Радикальная партия" Сергей Рыбалка", - пишет движение.

Отмечается, что более трети средств - 490 тыс. грн - радикал перечислил партии в один день.

"Рыбалка 22 декабря десять раз перечислил партии по 49 тысяч гривен", - уточняют активисты.

Также сообщается, что около 80% бюджета политсилы "Радикальная партия Олега Ляшко" составляют частные вложения.

"В четвертом квартале общий бюджет политсилы составлял более 66 миллионов гривен, из которых около 80% - частные взносы", - подсчитали в "ЧЕСТНО".

Однако щедрость Рыбалки достаточно выборочная: когда для партии не жалко, то для собственного ребенка нардеп задолжал более 3 млн грн алиментов. Рыбалка не платил эти средства в течение 20 месяцев с момента соответствующего решения Печерского суда.

Алименты радикал затем перечислил, но только после того, как к нему наведалась исполнительная служба.

Отбелиться от имиджа злостного неплательщика алиментов соратник Ляшко решил с помощью суда, а собственно, судьи Апелляционного суда г. Киева Валентины Кравец. Последняя хоть и вынесла решение в пользу Рыбаки (в споре за новость УНН), однако, ни чести, ни достоинства это ему не прибавило.

Напомним, редакция готовит иск в Верховный суд Украины против Рыбалки, а о предвзятости Кравец проинформирует Высший совет правосудия.