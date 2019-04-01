В полтавских школьных столовых завышали цены на обеды

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Контроллеры провели плановые проверки общеобразовательных учреждений города Полтава. Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы в Полтавской области, передает УНН.

"Нарушение действующего законодательства по ценообразованию зафиксировано по каждому субъекту хозяйствования", - говорится в сообщении.

Ссылаясь на нормы действующего законодательства, в Госпотребслужбе уточнили, что в Украине установлены предельные торговые надбавки (наценки) на продукцию общественного питания, которая реализуется в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях. Так, на продукцию собственного приготовления надбавка должна быть не выше 50% к цене приобретения, на покупные товары, не подлежащие кулинарной и технологической обработке - не выше 15% к цене приобретения.

"По результатам проведенной работы к субъектам хозяйствования применены административно-хозяйственные санкции на сумму 58,7 тыс. грн, на должностных лиц наложено административное взыскание на сумму 0,68 тыс. грн", - сообщили в Госпотребслужбе.

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В частности, яблоки весовые реализовывались по цене 22,5 грн за килограмм с торговой надбавкой 50% к цене приобретения, тогда как розничная цена с учетом предельной торговой надбавки 15% составляет 17,25 грн, или на 5,25 грн дороже, рассказали в Госпотребслужбе.

"Розничная цена на крекер "Нежный" с торговой надбавкой 15% к цене приобретения составляет 11,95 грн за упаковку, фактически реализовано по цене 13,5 грн. Завышение на одной упаковке составляет 1,55 гривен. Продажа блюда "Каша гречневая рассыпчатая" с выходом 100 грамм проводилась по ценам соответственно 1,48 грн и 1,45 грн, вместо 1,34 грн, 1,31 грн и 1,28 грн с учетом торговой надбавки в размере 50% к цене приобретения", - сообщили в Госпотребслужбе.

По данным Госпотребслужбы, субъектам хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений действующего законодательства по ценообразованию.

Напомним, как писал УНН, в Раде отреагировали на намерения столичной власти установить монополию на школьные обеды. По мнению нардепа Сергея Тригубенко, предложение КМУ отдать питания вновь КП выглядит как попытка "создать прокладку" между поставщиками продуктов и теми, кто их потребляет.