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Жена генпрокурора стала миллионершей ошибочно

Жена генпрокурора стала миллионершей ошибочно

Ирина Луценко

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своей ежегодной декларации ошибочно указал, что у жены есть 2,4 млн долларов наличных средств. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии корреспонденту УНН.

"Поставили лишний нолик в цифре", - пояснила Сарган.

По ее словам, ошибка в декларации генерального прокурора появилась случайно.

Стоит отметить, что в декларации самой Ирины Луценко указано, что она обладает 245 тыс. долларов.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 1700000 грн зарплаты, а его жена Ирина Луценко задекларировала 2,4 млн долларов наличными.

Народный депутат (БПП), представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко течение прошлого года получила около 80 тыс. грн компенсации от Организации Объединенных Наций.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, декларация, Генпрокурор, Юрий Луценко
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