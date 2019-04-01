Жена генпрокурора стала миллионершей ошибочно

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своей ежегодной декларации ошибочно указал, что у жены есть 2,4 млн долларов наличных средств. Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в комментарии корреспонденту УНН.

"Поставили лишний нолик в цифре", - пояснила Сарган.



По ее словам, ошибка в декларации генерального прокурора появилась случайно.



Стоит отметить, что в декларации самой Ирины Луценко указано, что она обладает 245 тыс. долларов.



Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко в прошлом году получил 1700000 грн зарплаты, а его жена Ирина Луценко задекларировала 2,4 млн долларов наличными.



Народный депутат (БПП), представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко течение прошлого года получила около 80 тыс. грн компенсации от Организации Объединенных Наций.