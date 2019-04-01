Наблюдатели ОБСЕ о выборах: есть куда стремиться

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Выборы в Украине 31 марта в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ оценивают положительно, но есть возможность для улучшения работы избирательных комиссий. Об этом во время прес-конференции в Киеве заявил глава мисси наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ Петер Тейлер, передаёт корреспондент УНН.

"Если рассмотреть поближе наши выводы, то можно сказать, что есть ещё возможность для улучшения работы избирательных участков, и процесс может стать лучше. Хочу привлечь внимание к высокому обороту членов избирательных участков, и окружных избирательных комиссий. Это и может служить причиной дефектов ... Я все еще считаю нужным подчеркнуть, что день выборов был оценен положительно, и, что уже было сказано ранее, прокладывает путь для второго тура", - сказал Тейлер.



Он отметил, что наблюдатели находились в Украине на протяжении двух месяцев, миссия наблюдала за тремя тысячами трехста десятью избирательными комиссиями и их избирательными участками.



"Важная вещь, которую мы хотели бы подчеркнуть, заключается в том что мы наблюдали и продолжим наблюдать за 141 столом, где процесс еще не был окончен. Наши наблюдатели все еще работают на местах", - добавил он.



Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:31 обработала 85,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта