Разрешения на пересечение линии разграничения на Донбассе стали бессрочными

КИЕВ. На 1 апреля. УНН. В Министертве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения на востоке Украины были изменены, передает УНН со ссылкой на сообщение ведомства на странице в Facebook.

Так, по информации ведомства:

- заявления, которые будут поданы с 28.03.2019 года вступают в срок действия "без ограничения срока действия";

- заявления, которые переподаються с 28.03.2019 года вступают в срок действия "без ограничения срока действия";

- заявления, которые уже поданы и обработанны до 28.03.2019, имеют срок действия 1 год, после окончания срока действия, их можно будет вновь переподать со сроком действия "без ограничения срока действия".

Чтобы продолжить срок действия ранее полученных разрешений, по информации ведомства, необходимо авторизоваться в онлайн-реестре разрешений на пересечение, в разделе "История поданных заявлений" соответствующее заявление и нажать "вновь представить".

После этого - вновь представить заявление, скорректировав при необходимости личные данные.

В МинВОТ также отметили, что вновь представить заявление может только лицо, которое его зарегистрировало; кнопка "вновь представить" активируется за 2 месяца до окончания срока действия разрешения; заявления, которые не были переподаны до истечения установленного срока действия разрешения, будут удалены.

"Обратите внимание, что заявления, которые еще не прошли проверку, могут быть изменены только лицом которое их вводило. Использование недействительных атрибутов доступа более 5 раз приведет к блокированию IP-адреса пользователя", - говорится в сообщении.

Напомним, в очередях на КПВВ на линии разграничения собралось 125 автомобилей.