Председатель Госкино прошлом году получил более 766 тыс. грн зарплаты

КИЕВ.1 апреля. УНН. Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко течение прошлого года получил более 766 тыс. Грн зарплаты. Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2018, передает УНН.

Согласно декларации, глава Госкино в прошлом году получил 766,6 тыс. грн зарплаты.



При этом чиновник держит наличными 12,5 тыс. долларов.



У семьи есть квартира на 147 квадратных метров в Киеве, земельный участок с садовым домом - также в столице, земельный участок с недостроенным домом в Прохоровке Черкасской области.



Напомним, на производство украинских фильмов в прошлом 2018 году было потрачено почти 480 млн гривен.