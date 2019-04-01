Генсек НАТО не стал комментировать выборы в Украине

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Итоги президентских выборов в Украине комментировать представляется некорректным, ведь впереди второй тур. Важно, чтобы выборы были свободными и справедливыми. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будут отмечать 70-летие Альянса, передает УНН.

"Выборы продолжаются и поэтому, мне кажется, было бы некорректно комментировать результат выборов сейчас. Потому что будет второй раунд выборов", - отметил Столтенберг.

"НАТО и наши партнеры, у них постоянно проходят выборы, и это часть демократического развития. И очень важно, чтобы эти выборы проводились в свободный и справедливый способ, и мы должны подождать результатов выборов на последнем раунде", - отметил Генсек.

Первый тур на выборах президента Украины состоялся 31 марта. В ЦИК официально объявили о проведении второго тура выборов 21 апреля.

По результатам обработки ЦИК 85% протоколов, Владимир Зеленский набирает 30,34% голосов, действующий Президент Петр Порошенко - 16,02%.