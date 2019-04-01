Украина и Иордания подпишут договор о взаимной правовой помощи

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украина и Иордания заключат договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. На подписание соответствующего документа Президент Украины Петр Порошенко уполномочил министра юстиции Украины Павла Петренко, передает УНН.

"Уполномочить министра юстиции Украины Петренко Павла Дмитриевича на подписание Договора между Украиной и Иорданским Хашимитским Королевством о взаимной правовой помощи по уголовным делам", - говорится в распоряжении Президента Украины №40/2019-рп.

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Кроме того, в соответствии с распоряжениями Главы государства, Петренко подпишет еще два договора с Иорданией - о передаче осужденных лиц и о взаимной правовой помощи по гражданским делам.

Напомним, Великобритания выделит 19 млн долларов на развитие экономики Иордании.