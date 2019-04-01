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Европарламент обнаружил попытки вмешательства и кибератак во время выборов

Европарламент обнаружил попытки вмешательства и кибератак во время выборов

КИЕВ. 1 марта. УНН. Европейский парламент обнаружил попытки вмешательства и кибератак во время выборов президента Украины. Об этом во время брифинга в Киеве заявил глава наблюдательной миссии, депутат ЕП от Польши Дариуш Росати, передаёт корреспондент УНН.

"Дезинформация сыграла важную роль в этих выборах",- сказал Росати.

По ег словам, хотя не было получено доступа к информации о избирателях, Европарламенту известно, что имели место попытки "внутреннего и внешнего влияния и вмешательства", которые сыграли свою роль в том, как кандидаты были представлены, а также относительно их представленных программ.

"Кампании по дезинформации вместе с целенаправленными кибератаками служат одной цели - разграничить эти выборы и попытаться запятнать легитимность победителя и будущие президентские действия и решения", - сказал он.

Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:31 обработала 85,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта. 

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЦИК, киберугроза
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