Европарламент обнаружил попытки вмешательства и кибератак во время выборов

КИЕВ. 1 марта. УНН. Европейский парламент обнаружил попытки вмешательства и кибератак во время выборов президента Украины. Об этом во время брифинга в Киеве заявил глава наблюдательной миссии, депутат ЕП от Польши Дариуш Росати, передаёт корреспондент УНН.

"Дезинформация сыграла важную роль в этих выборах",- сказал Росати.



По ег словам, хотя не было получено доступа к информации о избирателях, Европарламенту известно, что имели место попытки "внутреннего и внешнего влияния и вмешательства", которые сыграли свою роль в том, как кандидаты были представлены, а также относительно их представленных программ.



"Кампании по дезинформации вместе с целенаправленными кибератаками служат одной цели - разграничить эти выборы и попытаться запятнать легитимность победителя и будущие президентские действия и решения", - сказал он.



Как сообщал УНН, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:31 обработала 85,14% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.