МВД зафиксировало попытки получить доступ к системе ЦИК из российских IP-адресов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство внутренних дел зафиксировало попытки получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии из российских IP-адресов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совместного брифинга с председателем Центральной избирательной комиссии по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Мы активно мониторим ситуацию последние двое суток, видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса - и из Российской Федерации, и которые находятся в Киеве. ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - отметил Аваков.



Он отметил, что на этих выборах Центральной избирательной комиссией впервые в рабочую группу для обеспечения безопасности информационной системы была допущена киберполиции вместе со Службой безопасности и Госспецсвязью.



Напомним, в Госспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК.



Как сообщал УНН, подконтрольные спецслужбам РФ хакеры готовили кибератаки на украинские СМИ.