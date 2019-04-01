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МВД зафиксировало попытки получить доступ к системе ЦИК из российских IP-адресов

МВД зафиксировало попытки получить доступ к системе ЦИК из российских IP-адресов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Министерство внутренних дел зафиксировало попытки получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии из российских IP-адресов. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совместного брифинга с председателем Центральной избирательной комиссии по обеспечению законности и правопорядка на избирательных участках, передает корреспондент УНН.

"Мы активно мониторим ситуацию последние двое суток, видим попытки с некоторых IP-адресов получить доступ к системе Центральной избирательной комиссии. Эти IP-адреса - и из Российской Федерации, и которые находятся в Киеве. ЦИК и наши специалисты защищают и блокируют эти адреса, пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", - отметил Аваков.

Он отметил, что на этих выборах Центральной избирательной комиссией впервые в рабочую группу для обеспечения безопасности информационной системы была допущена киберполиции вместе со Службой безопасности и Госспецсвязью.

Напомним, в Госспецсвязи сообщили о попытках кибератак на сайт ЦИК.

Как сообщал УНН, подконтрольные спецслужбам РФ хакеры готовили кибератаки на украинские СМИ.

Источник: УНН
Теги: МВД, Россия, ЦИК, киберугроза
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