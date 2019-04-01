В НАТО признают стремление Украины стать членом Альянса, но указывают на необходимость реформ

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Североатлантическом альянсе признают стремление Украины стать членом НАТО и оказывают поддержку и помощь для ее продвижения в этом направлении. Основное же внимание должно быть сосредоточено на продолжении реформ, в частности, в области безопасности и обороны, в том числе по борьбе с коррупцией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будут отмечать 70-летие Альянса, передает УНН.

"Что касается Украины и членства в НАТО, то мы признаем амбиции, ожидания Украины стать членом НАТО. Мы работаем с Украиной с тем, чтобы помочь Украине продвигаться по пути трансатлантической интеграции. И поэтому у нас есть разные программы оказания помощи и поддержки для того, чтобы помочь Украине сфокусироваться на основном вопросе - реформах, модернизироваться, соответствовать стандартам НАТО", - отметил Столтенберг.

По его словам, Альянс помогает Украине в разных форматах. "Есть трастовые фонды, учения,.. и также некоторые члены НАТО поддерживают Украину в двустороннем контексте", - добавил он.

"Мы верим, что на этом должно быть сосредоточено основное внимание - реформирование и продолжение модернизации и укрепления их организаций, занимающихся развитием в области безопасности и обороны, включая борьбу с коррупцией", - отметил Генсек.

Напомним, НАТО на министерской встрече 3-4 апреля в Вашингтоне, как ожидается, обсудит новые меры по улучшению осведомленности о ситуации в Черноморском регионе и наращиванию поддержки Грузии и Украины по подготовке военно-морских сил и береговой охраны, заходам в порты, учениям и обмену информацией.