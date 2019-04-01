ЦИК получил оригиналы протоколов из трех избирательных округов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия получила первые оригиналы протоколов от трех окружных избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 146 (Полтавская область) и № 213 (Киев)", - говорится в сообщении.



Согласно информации, по состоянию на 1 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования в трех территориальных избирательных округах: № 51, № 146, № 213.



К слову, ЦИК объявила перерыв до 10:00 2 апреля.



Как сообщал УНН, ЦИК обработала более 90% протоколов.