На выборах Президента украинцы проголосовали открыто и прозрачно - Минюст

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинцы на выборах Президента проголосовали открыто и прозрачно. Об этом написал министр юстиции Украины Павел Петренко в Facebook, передает УНН.

"Украинцы открыто и прозрачно сделали свой выбор. Очень важно, что не было зафиксировано системных нарушений. Сейчас ждем окончательные официальные результаты Центральной избирательной комиссии", - отметил Петренко.

Он также напомнил, что суды сейчас работают в круглосуточном режиме и рассматривают обращения по любых возможных нарушений.

Напомним, в ЦИК официально объявили о проведении второго тура.