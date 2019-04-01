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На выборах Президента украинцы проголосовали открыто и прозрачно - Минюст

На выборах Президента украинцы проголосовали открыто и прозрачно - Минюст

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинцы на выборах Президента проголосовали открыто и прозрачно. Об этом написал министр юстиции Украины Павел Петренко в Facebook, передает УНН.

"Украинцы открыто и прозрачно сделали свой выбор. Очень важно, что не было зафиксировано системных нарушений. Сейчас ждем окончательные официальные результаты Центральной избирательной комиссии", - отметил Петренко.

Он также напомнил, что суды сейчас работают в круглосуточном режиме и рассматривают обращения по любых возможных нарушений.

Напомним, в ЦИК официально объявили о проведении второго тура.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, голосование
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