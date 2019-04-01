Пока считают голоса: Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Состоялся телефонный разговор между Президентом Украины Петром Порошенко и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла о миротворцах и освобождении заложников, кроме того, Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Ангела Меркель поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Было отмечено честность и состязательность избирательного процесса в Украине", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, состоялся также обмен мнениями относительно дальнейших шагов, в частности в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

"Петр Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине. Стороны обсудили дальнейшие двусторонние контакты на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 18:27 обработала только 90,08% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

90,08% обработанных протоколов являются результатами голосования 16821314 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом: Владимир Зеленский - 30,26% (5090688 избирателей); Петр Порошенко - 15,99% (2690107 избирателей); Юлия Тимошенко - 13,35% (2247248 избирателей).