Соратник Ляшко держит более миллиона долларов и евро наличными

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка задекларировал 4 млн 219,3 тыс. гривен доходов за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН.

Так, Рыбалка указал, что в 2018 году он получил 407,2 тыс. грн заработной платы, 11,9 тыс. грн процентов и два подарка в неденежной форме общей стоимостью 319,7 тыс. грн.

Вместе с этим, Рыбалка задекларировал, что его сожительница Анастасия Байбородина, в 2018 году получила 704,4 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества, 129,3 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду, 2 млн 619 тыс. грн дохода от занятия предпринимательской деятельностью и 27,1 тыс. грн процентов.

Также, Рыбалка указал, что на банковских счетах у него размещено 310,7 тыс. грн и 4,3 тыс. евро. При этом, радикал задекларировал, что держит наличными 89,1 тыс. грн, 543,7 тыс. долл. и 560 тыс. евро.

Согласно декларации радикала за 2018, его сожительница держит 128 тыс. грн наличными. На банковских счетах у Байбородиной размещено 651 тыс. грн, 7,1 тыс. долл. и 1,7 тыс. евро.

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В 2018 году радикал Рыбалка стал владельцем мопеда Sun-Ron Light Bee 2018 года выпуска стоимостью 119,7 тыс. грн.

Кроме того, Рыбалка задекларировал ряд элитных часов, вроде Hublot, Audemaurs Piguet, Breguet, Urwerk, Rolex, Jaeger-LeCoultre Atmos.

Напомним, по данным движения "Честно", в IV квартале 2018 года народный депутат от РПЛ Сергей Рыбалка профинансировал партию на 1,4 млн грн.

Однако щедрость Рыбалки достаточно выборочная: когда для партии не жалко, то для собственного ребенка нардеп задолжал более 3 млн грн алиментов. Рыбалка не платил эти средства в течение 20 месяцев с момента соответствующего решения Печерского суда.

Алименты радикал затем перечислил, но только после того, как к нему наведалась исполнительная служба.