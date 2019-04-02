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Все попытки хакерских атак на серверы ЦИК были успешно отражены - глава МВД

Все попытки хакерских атак на серверы ЦИК были успешно отражены - глава МВД

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Все попытки хакерских атак на серверы ЦИК были успешно отбиты. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

“По мере продвижения к результатам наших выборов, я думаю, что политические схватки и дебаты будут нарастать и это факт. К сожалению, это приходится констатировать, но что касается обеспечения выборов и с точки зрения безопасности, то и схема, которую мы применяли на первом этапе, на мой взгляд более сложном, сейчас будет работать и я думаю, что мы сможем полностью обеспечить этот процесс” , - заявил он.

Как сообщал УНН, первый тур президентских выборов прошел демократично, о нарушениях избирательного законодательства поступило 2662 обращения. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Арсен Аваков, Украина
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