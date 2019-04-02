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Сегодня состоится судебное заседание по жалобам двух украинских пленных моряков

Сегодня состоится судебное заседание по жалобам двух украинских пленных моряков

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сегодня в Лефортовском районном суде состоятся судебные заседания по жалобам, поданным в интересах украинских военнопленных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу адвоката Николая Полозова.

“2 апреля в Лефортовском районом суде состоятся судебные заседания по жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах военнопленных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера. Жалоба в интересах Андрея Артеменко в 9:00 зал 36 судья Рябцев С.А. Обжалование отказа следствия в приобщении Резолюции ПАСЕ. Жалоба в интересах Андрея Эйдера в 9:20 зал 36 судья Рябцев С.А. Обжалование отказа следствия в приобщении Резолюции ПАСЕ”, — указано в сообщении.

Напоминаем, в России Московский городской суд со второй попытки признал “законным” продление ареста четырем украинским пленным морякам — Виктору Беспальченко, Владиславу Костышину, Владимиру Лесному и Владимиру Варимезу.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, пленные
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