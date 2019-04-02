Аваков прогнозирует нарастание политических столкновений с приближением второго тура президентских выборов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы “Свобода слова” высказал мнение, что с приближением второго тура президентских выборов, политические схватки будут нарастать, сообщает УНН.

“По мере продвижения к результатам наших выборов, я думаю, что политические схватки и дебаты будут нарастать и это факт. К сожалению, это приходится констатировать, но что касается обеспечения выборов и с точки зрения безопасности, то и схема, которую мы применяли на первом этапе, на мой взгляд более сложном, сейчас будет работать и я думаю, что мы сможем полностью обеспечить этот процесс”, — заявил он.

Как сообщал УНН, все попытки хакерских атак на серверы ЦИК были успешно отражены. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.