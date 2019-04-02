Регистрация | Вход |
USD: 27,19 -0,0182  EUR: 30,55 -0,0177 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 апреля 2019 03:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
В течение дня выборов пограничники не пустили в Украину 80 иностранцев
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5535
Версия для печати

Аваков прогнозирует нарастание политических столкновений с приближением второго тура президентских выборов

Аваков прогнозирует нарастание политических столкновений с приближением второго тура президентских выборов

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы “Свобода слова” высказал мнение, что с приближением второго тура президентских выборов, политические схватки будут нарастать, сообщает УНН.

“По мере продвижения к результатам наших выборов, я думаю, что политические схватки и дебаты будут нарастать и это факт. К сожалению, это приходится констатировать, но что касается обеспечения выборов и с точки зрения безопасности, то и схема, которую мы применяли на первом этапе, на мой взгляд более сложном, сейчас будет работать и я думаю, что мы сможем полностью обеспечить этот процесс”, — заявил он.

Как сообщал УНН, все попытки хакерских атак на серверы ЦИК были успешно отражены. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Источник: УНН
Теги: выборы, МВД, Арсен Аваков, Украина

В тексте упоминаются

Аваков Арсен
Аваков Арсен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.