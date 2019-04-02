40% полицейских, спасателей и Нацгвардийцив не смогли проголосовать - Аваков

КИЕВ. 2 апреля. УНН. 40% полицейских, спасателей и Нацгвардейцев не смогли проголосовать. Об этом в эфире программы “Свобода слова” заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

“Так получилось, что в связи с этой системой открепительных и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших полицейских, спасателей и гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от участков и занимались своей непосредственной работой”, — сообщил он.

Как отмечал УНН, министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы “Свобода слова” выразил мнение, что с приближением второго тура президентских выборов, политические схватки будут нарастать.