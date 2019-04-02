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Полтавская область первой посчитала все бюллетени на выборах президента

Полтавская область первой посчитала все бюллетени на выборах президента

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Полтавская область стала первым регионом, где официально подсчитаны все бюллетени на выборах президента Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ЦИК.

Во всех округах этой области победил Владимир Зеленский, который набрал от 29% до 38%. Второе место заняла Юлия Тимошенко, а за третье боролись Петр Порошенко, Юрий Бойко и Олег Ляшко.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 00:49 2 апреля обработала 97,03% протоколов по результатам голосования на выборах президента Украины 31 марта.

97,03% обработанных протоколов являются результатами голосования 18 279 837 избирателей.

Результаты голосования распределились между кандидатами следующим образом:

Владимир Зеленский - 30.22% (5 525 851 избирателей)
Петр Порошенко - 15.93% (2 912 579 избирателей)
Юлия Тимошенко - 13.40% (2 449 907 избирателей).

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, Президент
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